I fuochi di Porto Recanati "C’è stato un piccolo calo"

Tanta gente ha affollato largo Porto Giulio, a Porto Recanati, per i tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto. Lo spettacolo pirotecnico è cominciato alle 23.30, per poi finire verso mezzanotte. Sul campo c’era un imponente dispositivo di sicurezza, con i carabinieri della caserma di Porto Recanati, le pattuglie della polizia locale e gli agenti della Questura di Macerata, oltre ai militi della Croce Rossa di Porto Recanati. Un appuntamento, questo, molto sentito e che ha registrato un notevole afflusso di visitatori in città, sin dal pomeriggio.

La serata è filata liscia e non ci sono stati problemi d’ordine pubblico: l’unica preoccupazione ha riguardato una bambina che si era persa nella folla, ma poi prontamente ritrovata a distanza di qualche minuto. Tuttavia, rispetto all’estate precedente, un piccolo calo di presenze c’è. Ad osservarlo sono Mauro Scalabroni e Beatrice Mignanelli, titolari dello chalet Il Faro che si trova proprio nel centro di largo Porto Giulio, dove sono partiti i fuochi. "Abbiamo lavorato e non possiamo dire il contrario – dice Mignanelli –, soprattutto per quanto riguarda le persone in spiaggia e anche la ristorazione. Non solo, la piazza era strapiena di gente e si vedevano frotte di giovani che sono rimaste nel centro a lungo. Però, un piccolo calo lo ravvisiamo: ad esempio, lo scorso Ferragosto già alle 19 avevamo il bar pieno e in tanti si erano sistemati in spiaggia per aspettare i fuochi. Mentre stavolta il pienone lo abbiamo avuto solo dopo le 21. Sicuramente è stata una giornata movimentata rispetto a queste prime due settimane di agosto, che sono state davvero “mosce“". "Ero in cucina e come ristorazione abbiamo lavorato tantissimo – aggiunge Scalabroni –, perché di visitatori ce n’erano tanti. Comunque ho sentito molti apprezzamenti sui fuochi, appena dopo lo spettacolo".

Giorgio Giannaccini