I furbetti dei contributi pubblici Incassate decine di migliaia di euro

di Paola Pagnanelli

Reddito di cittadinanza, contributi Covid, aiuti con l’affitto e pure il gratuito patrocinio: una famiglia di Potenza Picena avrebbe sfruttato ogni risorsa statale, senza averne diritto. Ma le indagini della Tenenza di Porto Recanati hanno fatto emergere l’abuso. Le Fiamme gialle rivolgono particolare attenzione al corretto impiego delle somme che lo Stato destina alle famiglie in particolari condizioni di indigenza. In questo contesto, sono finite nel mirino sette persone beneficiarie di buoni spesa per l’emergenza Covid concessi dal Comune di Potenza Picena, e previsti dall’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile del marzo 2020. La selezione dei nominativi controllati è avvenuta in collaborazione con l’ufficio di divisione servizi sociali del Comune, in base a specifiche criticità emerse sulla loro reale condizione economico-patrimoniale.

Le indagini hanno consentito di accertare che cinque dei sette percettori non avevano dichiarato la reale condizione economica, ottenendo indebitamente un contributo pari a 10.700 euro in buoni spesa, con la conseguente irrogazione della prevista sanzione amministrativa. I finanzieri, inoltre, in presenza di alcuni segnali sospetti, hanno esteso le indagini anche al nucleo familiare di uno di questi percettori e hanno scoperto che, facendo dichiarazioni false per l’Isee e con autocertificazioni non veritiere, lui e la moglie avevano indebitamente ottenuto, sempre dal Comune di Potenza Picena, un contributo economico per alloggi di 2.111 euro, oltre a integrazioni assegno temporaneo, assegno unico e bonus erogati dall’Inps per un ammontare complessivo di 3.188 euro. Le attività ispettive permettevano anche di accertare l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, da parte di un componente del medesimo nucleo familiare, per un totale di 31.849,65 euro e persino l’indebita richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato, presentata dal padre e dal figlio. Alla fine padre, madre e un figlio sono stati denunciati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione del reddito di cittadinanza e indebita richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.