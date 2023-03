I ’furbetti’ del superbonus Per ora niente sconti agli indagati

di Paola Pagnanelli

Ricorsi respinti per gli accusati della maxi frode sul superbonus 110 per cento: anche il tribunale ha confermato il carcere per Marsel Mati e gli arresti domiciliari per la madre, la moglie e la sorella, Shpresa, Marsi e Alba Mati.

Il gruppo, residente a Tolentino, era finito al centro di una inchiesta condotta in modo parallelo e coordinato da carabinieri e guardia di finanza, che hanno ricostruito le attività delle due imprese edili gestite da Mati, la Centro Italia e la Marma. Secondo l’accusa le ditte, con la complicità dell’architetto abruzzese Pier Luigi Lungi (anche lui finito in carcere), del consulente fiscale Carlo Pisciotta e del consulente del lavoro Giuseppe Ruiti Spurio, avrebbero gonfiato le fatture per i lavori così da ottenere rimborsi dallo Stato molto più consistenti. Gli indagati avrebbero già incassato oltre due milioni di euro, e altrettanti sarebbero stati in procinto di riceverne. Ma un mese fa sono stati arrestati. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice Giovanni Manzoni aveva revocato i domiciliari solo per Ruiti, che in tribunale aveva respinto le accuse spiegando quale fosse il suo ruolo nelle procedure per autorizzare i lavori del bonus. Per tutti gli altri, le misure cautelari erano state confermate.

Gli avvocati Giancarlo Giulianelli, Riccardo Leonardi e Vando Scheggia hanno dunque fatto ricorso al tribunale delle libertà di Ancona sostenendo, come già fatto dopo gli interrogatori, che non ci fossero i presupposti per tenere Marsel Mati in carcere e le tre donne ai domiciliari: tutta l’attività sarebbe stata gestita solo da lui, per il quale i domiciliari sarebbero state sufficienti; delle tre donne invece la moglie si sarebbe occupata solo dei bambini, la madre e la sorella di Marsel avrebbero avuto ruoli secondari. In ogni caso solo la madre, Sphresa Marsel, ha la patente e può andare a fare la spesa per tutta la famiglia, e in casa loro vivono anche i bambini, che in pratica senza aver fatto nulla si troverebbero a scontare le misure cautelari dei loro familiari. Per le donne non ci sarebbero comunque pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento probatori, necessari per applicare le restrizioni della libertà.

Ma anche il tribunale del riesame ha confermato tutto, non consentendo a Marsel Mati di lasciare il carcere né alle donne di avere maggiore libertà di movimento, alla luce soprattutto del materiale raccolto da carabinieri e guardia di finanza. Nel corso delle indagini, a partire da più di un anno fa sono stati fatti sopralluoghi e intercettazioni, oltre ad accertamenti mirati dal punto di vista finanziario e documentale, per ricostruire l’attività degli indagati che, grazie alle truffe, avrebbero accumulato contanti, gioielli e orologi costosi. Marsel Mati per altro ha anche dei precedenti, per fatti diversi.