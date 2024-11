I gialli firmati da Margherita Gobbi e Coalberto Testa protagonisti da Hab

Margherita Gobbi e Coalberto Testa presenteranno i loro libri sabato prossimo alle 18 all’Hab, in via Gramsci a Macerata. Lui ingegnere, lei dirigente scolastica, nel tempo libero viaggiano in camper con la loro figlia e il cane, girando per associazioni e caffè letterari parlando di scrittura. Coalberto Testa porterà il suo ultimo giallo, pubblicato dalle edizioni Giraldi, "Il patto maledetto"; con la sua prima opera, "L’altro volto della verità", uscita nel 2020, aveva ricevuto menzioni in vari premi come l’Alda Merini, lo Zingarelli e "Le ginestre". Margherita Gobbi parlerà delle sue opere "La spirale delle vite perdute", tra i libri finalisti dei concorsi per romanzi gialli Ceresio e Garfagnana; Gobbi parlerà anche di "Tannico mistero", uscito lo scorso settembre, oltre che dell’inedito "Isole sommerse", già segnalato al premio letterario Neroma. L’incontro, ad ingresso libero, sarà coordinato da Lara Carelli. Prenotazioni al numero di telefono 351.6185716.