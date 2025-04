I giardini di Piediripa nel nome di Sergio Ramelli, l’iniziativa di Blarasin

I giardini di Piediripa tra via Mincio e via Metauro saranno intitolati a Sergio Ramelli. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Blarasin è stato a Milano dove si è tenuto un evento in ricordo del ragazzo del Fronte della gioventù ucciso a Milano cinquant’anni fa da militanti dell’Avanguardia operaia. Tra i 38 Comuni italiani che hanno deciso di intitolare un luogo o una via a Ramelli c’è anche Macerata, che gli intitolerà, probabilmente entro giugno, i giardini di Piediripa su proposta di Blarasin.

"Ci ritroviamo, a cinquant’anni di distanza, per ricordare Sergio Ramelli, un ragazzo che ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee. Sergio non è solo un simbolo di una gioventù stroncata dall’odio politico, ma un richiamo continuo al valore della libertà di pensiero e del rispetto reciproco. Il suo sacrificio – continua Blarasin – ci insegna che la violenza non può mai essere la risposta e che la memoria è il primo dovere per costruire una società più giusta e più umana. A Sergio, oggi come allora, va il nostro pensiero e il nostro impegno a non dimenticare".

La cerimonia milanese – intitolata "Le idee hanno bisogno di coraggio" – ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del senato Ignazio La Russa, il sottosegretario all’istruzione e al merito Paola Frassinetti, il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, l’europarlamentare Carlo Fidanza, oltre al cantautore Enrico Ruggeri. Ha portato il suo contributo anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni con un videomessaggio in cui ha ricordato il recente francobollo commemorativo dedicato a Ramelli.