I ’giardinieri d’arte’ alla scoperta dell’orto sul Colle dell’Infinito

Visita guidata, ieri pomeriggio, al Giardino Storico Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati, degli allievi del corso di formazione gratuito "Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici" gestito dall’ente di formazione Lacam di Matelica. Il corso, finanziato dal NextGenerationEU, della durata di 600 ore, è rivolto a disoccupati, inoccupati e occupati e ha l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini storici e di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione turistica.

Partner di Lacam in questo progetto è l’Università degli Studi di Camerino che ha messo a disposizione, oltre al proprio know-how scientifico, anche il proprio Orto Botanico. Accompagnati dal botanico Fulvio Ventrone, dalla presidente dell’ente di formazione Lacam Ivana Marchegiani, dal tutor didattico Gian Marco Paparelli e dagli operatori del Fai, gli studenti hanno potuto conoscere l’Orto dell’antico Monastero di Santo Stefano, dove Giacomo Leopardi ambientò la celebre poesia "L’Infinito", oggi in gestione al Fai (Fondo Ambiente Italiano) che ha puntato su un intervento di valorizzazione che mettesse in relazione i due aspetti del luogo: quello paesaggistico, naturalistico e quello storico e culturale. Il tour guidato, svolto dagli allievi del corso, ha visto concretizzarsi un’esperienza culturale di tipo multimediale che si muove nelle sale adibite alla proiezione video e si conclude in una ‘immersione’ nello splendido Orto di leopardiana memoria, con le sue molteplici varietà naturali, arboree e floreali.