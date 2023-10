I giochi dei nonni per diffondere tra i giovani la cultura del dono

Per la tappa inaugurale del nuovo progetto “Welfare Cult: relazioni, cultura e benessere” l’Avis Marche ha scelto Belforte del Chienti e oggi sarà presente per partecipare a “Un bel forte in gioco”. Finanziato dalla Regione e iniziativa inedita, Welfare Cult è promosso da una rete di associazioni che vede Acli Marche come capofila e l’Avis Marche come braccio operativo. E’ finalizzato a contrastare gli effetti di esclusione sociale, precarizzazione e marginalizzazione e le realtà che vi hanno aderito saranno attive nelle varie province della regione mettendo la cultura al centro del progetto. La cultura come filo conduttore e così per l’Avis Marche è diventata cultura del dono: la donazione del sangue. L’Avis Marche sarà presente con una sua delegazione e uno stand in piazza Umberto I. Un pomeriggio che unirà cultura e divertimento, pensato per i più piccoli ma capace di attrarre e aumentare il sapere anche dei più grandi. Il sindaco di Belforte del Chienti, Alessio Vita, esprime la soddisfazione per la collaborazione: "L’anno scorso l’evento fu realizzato con il CSV Marche e fu davvero un successo. Ringrazio Paolo Gobbi che ha voluto riproporlo qui da noi e abbia pensato alla promozione di una iniziativa che ovviamente aiuta il territorio. Rilanceremo i giochi dei nostri nonni rigorosamente all’aperto e senza ausili digitali, inoltre allestiremo laboratori e le forze dell’ordine offriranno spettacolari azioni dimostrative".