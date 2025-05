I gioielli dell’Alfa Romeo al Varco

Erano circa 80 le splendide Alfa Romeo del raduno "Adrenalina pura" che domenica, con partenza da Montegranaro, hanno raggiunto Civitanova attraverso Monte San Giusto, Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Alta. I gioielli dell’automobilismo made in Italy, veri e propri pezzi da collezione, hanno attirato folte schiere di curiosi e appassionati della casa milanese. A organizzare il raduno tre club che da anni collaborano in nome della passione per i motori: la Scuderia Marche Club motori storici di Macerata, la Manovella del Fermano e Antiche ruote di Montereale. Il raduno ha anche fatto incontrare i sindaci dei Comuni di partenza e di arrivo, Endrio Ubaldi per Montegranaro e Fabrizio Ciarapica per Civitanova, entrambi entusiasti.

Le auto, rimaste in esposizione al Varco sul mare tutto il pomeriggio, hanno suscitato grande interesse nei visitatori. "Adrenalina pura è un evento ormai consolidato che riceve sempre molto calore e attenzione – hanno dichiarato i membri del direttivo della Scuderia Marche –. Importante è stato l’impegno del nostro consigliere ed ex presidente Adalberto Beribè e del consigliere Narciso Berdini per l’organizzazione".