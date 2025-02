I giornali tornano in biblioteca

Trova una risposta nell’atto dirigenziale l’interrogazione a risposta scritta, presentata nei giorni scorsi da Andrea Marinelli (foto), capogruppo Pd, che lamentava la "scomparsa, in concomitanza con il nuovo anno, dei quotidiani cartacei nella biblioteca comunale, tradizionalmente presenti per essere consultati dagli utenti". Un disguido probabilmente dovuto al ritardo dell’assunzione dell’impegno di spesa tanto che i giornali sono prontamente ritornati a disposizione in biblioteca. Infatti proprio in questi giorni il dirigente del settore cultura ha provveduto ad assumere un impegno di spesa di circa 2mila euro proprio per il rinnovo degli abbonamenti e la fornitura di riviste e quotidiani per il corrente anno. In particolare in biblioteca è possibile leggere in cartaceo (in digitale sono molti di più i giornali disponibili) il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica e il Corriere Adriatico oltre alle riviste di storia locale: Proposte e Ricerche (dell’Università di Macerata), Studia Picena (Istituto Teologico Marchigiano), Studi Storici Maceratesi (Centro Studi Storici Maceratesi) e Cineforum (Federazione Italiana Cineforum).