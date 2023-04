I giorni del Ramadan Viaggio nella moschea "Fino a duemila fedeli in preghiera a Piediripa"

di Chiara Gabrielli

"Perché facciamo il Ramadan? Primo, perché obbediamo alla volontà di Dio, tutto quello che Allah ci dice e ci ordina è per il nostro bene; secondo, perché così ci ricordiamo di quelli che non hanno da mangiare, sentiamo quello che sentono i poveri, quelli che non possono permettersi nulla". È questo lo spirito che si respira dentro la moschea nel "mese benedetto" per i musulmani: qui, in un ex locale industriale di Piediripa rimesso a nuovo con la struttura e le caratteristiche di un centro islamico, la sera alle 20 i fedeli pregano e sciolgono il digiuno giornaliero. Né cibo né acqua, dall’alba al tramonto: un mese di devozione, riflessione e sacrificio "per ringraziare Dio e non dimenticarsi di chi è meno fortunato di noi". È anche un tempo per "fare tanta carità, riconciliarsi, allontanarsi da ogni tipo di oscenità, ignoranza e insulti". Il Ramadan è iniziato il 22 marzo: ogni volta cambia, anticipando il suo inizio di circa 20 giorni anno dopo anno. Alla sera, ci si incontra in moschea e il clima è disteso: dopo la preghiera, si scambiano due chiacchiere e ci si racconta la giornata, mentre i bimbi scorrazzano e le donne fanno gruppo tra loro. Alla guida dei musulmani maceratesi c’è l’imam Ali Kherrib: nato in Algeria, in Italia dal ’92, lavora in una ditta di legname. "Magari il Ramadan fosse tutti i mesi – dice –. C’è un versetto del Corano che ordina di smettere di mangiare da mattina a sera durante questo tempo. Noi obbediamo, certi che ogni cosa che Dio ci ha detto di fare è per il nostro bene. Anche se magari subito non ne comprendiamo il motivo, forse capiremo in futuro. È lo stesso per i cristiani, infatti musulmani e cristiani sono molto vicini".

"La moschea svolge un ruolo importantissimo ai fini della socialità – spiega Abdul Latif Tarakji, figlio del precedente imam, Mohamed, scomparso due anni fa –. Qui ci si incontra la mattina presto e a fine giornata, si sta insieme, si parla di religione e tutto ciò che possa aiutarci nelle difficoltà quotidiane. Qui al centro c’è anche la scuola di arabo per bimbi e ragazzi di ogni età. Abbiamo cinque classi. Così non solo chi è nato in Italia può imparare a leggere e scrivere in arabo, ma è un’occasione anche per studiare la religione". Nei momenti di massimo afflusso, a Piediripa arrivano a riunirsi anche duemila musulmani. "Grazie ad Allah, in provincia siamo sempre stati bene – sottolinea Tarakji –, a quanto ci risulta nessuno di noi ha avuto brutte esperienze né è stato vittima di razzismo o discriminazioni. Abbiamo sempre ricevuto un’ottima accoglienza". E fa notare che "in moschea si incontrano tutti i ceti sociali e tutti i livelli culturali, è piena di giovani e anche multietnica. Le nazionalità più numerose sono del Marocco, Pakistan, Siria, Tunisia, Algeria e un po’ tutta l’Africa". Ci sono altri centri islamici in provincia, "oltre a quello di Civitanova ce n’è uno pakistano a Morrovalle – dice Tarakji –, ma questa a quanto ne sappiamo è una delle poche moschee delle Marche, se non l’unica, ad avere lo spazio sufficiente (circa 700 metri quadrati) e i criteri architettonici ed estetici delle moschee vere e proprie". Ci sono gli archi dipinti di verde, una biblioteca con testi in italiano e in arabo nella parete accanto all’ingresso, le aule per lo studio e il gioco dei bimbi, lo spazio in fondo riservato alle donne, il tappeto che copre tutto il pavimento e la nicchia (mihrab) rivolta verso la Mecca. "Questo è stato possibile grazie a un gruppo di volonterosi – riprende Tarakji – che hanno svolto un lavoro capillare, ingegneri e muratori fianco a fianco e a titolo gratuito". Il centro islamico va avanti con le donazioni dei fedeli. "La nostra moschea qui è stata costruita alla luce del sole col benestare del Comune e delle autorità – racconta Abdul – e questo grazie a mio padre, che aveva ottime relazioni con tutti. È stato il motore di tutto, se non fosse stato per lui questo posto non avrebbe mai visto la luce. Il dialogo per lui era fondamentale. Mio padre è stato il pilastro di questa moschea e di questa comunità. Ci manca come l’acqua che beviamo".

Anche gli occhi di Rauda, la vedova Tarakji, nel ricordare il marito si riempiono di tristezza e allo stesso tempo di un amore profondissimo: "Lui ha fatto tanto, per tutti – le sue parole –. Il Ramadan è un mese importantissimo, solo vivendo come i poveri vivono possiamo comprendere appieno la loro situazione". La nipote, che frequenta le medie, ha iniziato il Ramadan a scuola: "I docenti sono informati, durante la ricreazione lei non mangia e poi a pranzo non va a mensa. Nessun problema, anche i compagni di scuola hanno capito benissimo e la rispettano".