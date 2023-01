"I giorni della merla" nel segno dei colori

È nel segno dei colori l’ottava edizione del piccolo festival d’inverno "I giorni della merla", lo spin off invernale di Macerata Racconta, che da oggi a domenica propone al teatro della Filarmonica, sempre alle 17.30, prestigiosi ospiti. Per questa edizione le curatrici Lucia Tancredi e Loredana Lipperini hanno scelto come tema True Colors, ispirandosi alla nota canzone di Cindy Lauper. "I colori – ha spiegato Tancredi – sono una festa del cervello, dove i sensi percepiscono più sensazioni".

Oggi sarà l’azzurro ad aprire la rassegna con Sara Gamberini, autrice di “Infinito Moonlit“ - NN Editore – "un incantesimo, la storia di una madre e di una figlia che grazie al pensiero magico trovano un modo nuovo di vivere e vedere il mondo"; e Laura Pugno, autrice di “Melusina“ – Hacca Edizioni – "una fiaba contemporanea e antichissima, azzurra come acqua e traslucida come alabastro, custodita tra costellazioni e abissi".

Si prosegue domani con il colore rosso per evocare il coraggio con Marino Sinibaldi, presidente del Centro del libro e della lettura del Mibact, ideatore e storico conduttore di "Fahrenheit" su Rai Radio 3, ed ex direttore della stessa rete. Parlerà dell’ultima sua creatura “Sotto Il Vulcano“ – Feltrinelli – "una rivista trimestrale che si propone di mostrare, documentare, raccontare e reimmaginare la realtà attraverso pensieri e narrazioni nuove capaci di aprire uno spazio in cui le domande più profonde, serie, affascinanti vengano a galla e trovino voce".

Domenica il festival chiuderà coi colori dell’arcobaleno come auspicio che presto tutto torni a brillare. Sul palco saliranno Chiara Tagliaferri, la smagliante autrice di “Strega comanda colore“ – Mondadori – "una saga familiare luminosa e scellerata, la storia di un’emancipazione che passa attraverso il sangue, l’epopea di una ragazza che impara dal niente un alfabeto emotivo e che si salva anche grazie alla possibilità di un grande amore", e Maria Giuseppina Muzzarelli, una delle maggiori esperte italiane di storia della moda e del costume, autrice di “Le regole del lusso“ – Il Mulino – "nel quale analizza in controluce i costumi, le mode e le passioni ponendo l’accento su un tema oggi sempre più sentito, ovvero "quando troppo è troppo".

Il racconto degli autori sarà accompagnato dal commento musicale di Serena Abrami, Monica Del Carpio, Peppe Gismondi e Anna Maria Coacci, mentre alle letture si alterneranno Pamela Olivieri, Giorgio Felicetti e Lucia De Luca.

Infine, a scaldare ed accogliere il pubblico ci saranno, le preziose e aromatiche miscele di tè appositamente pensate da Elvira De Bellis, con l’aiuto di "Cose di tè".

Ingresso libero.