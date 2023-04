"I giovani apriranno gli edifici antichi in estate"

di Giorgio Giannaccini

"Tramite un progetto del servizio civile avremo a disposizione sei nuovi giovani, e proprio loro ci consentiranno di potenziare le attività dei due uffici Iat, tra Potenza Picena e Porto Potenza. Ma non solo, in piena stagione i ragazzi verranno impiegati anche per garantire l’apertura e la visita di edifici antichi nel centro storico. E ancora: a maggio partirà un festival che proporrà passeggiate guidate nei luoghi naturali più belli del nostro territorio. Mentre dall’estate a ottobre ci saranno una pioggia di conferme, dalla rassegna folk DanzAmare a Musicalmente, fino alla festa Grappolo d’Oro e al Festival Mugellini". A tracciare il punto è l’assessore alla Cultura e al Turismo, Tommaso Ruffini, che fornisce le prime anticipazioni sulle varie iniziative e manifestazioni che saranno in programma, nel comune di Potenza Picena, per la stagione turistica. "Innanzitutto abbiamo avviato un nuovo progetto con il servizio civile, e ciò ci permetterà di avere sei giovani a disposizione per le attività estive – afferma Ruffini –. In primis, loro verranno impiegati nei due uffici Iat della città, quello in piazza Matteotti a Potenza Picena, e l’altro in piazza della Stazione a Porto Potenza, per curare il servizio di accoglienza e di informazione turistica. E c’è dell’altro: per tutta l’estate si occuperanno poi di gestire l’apertura e le visite nei diversi luoghi antichi del nostro centro storico, tra cui la fototeca comunale, la Sala dei Telai e la chiesa di Santa Caterina. Inoltre – aggiunge ancora l’assessore Ruffini –, continueremo a proporre lungo Potenza Picena le visite guidate tra giugno, luglio e agosto, con tre volte a settimana. Questo servirà per affiancare, all’offerta balneare, anche quella culturale, visto che siamo uno dei pochi paesi ad avere tale possibilità".

Ma già dal prossimo mese partirà una nuova manifestazione. "Il 15 maggio è previsto il festival Natura, che vede la collaborazione con l’associazione ‘Guide delle Marche’ – riprende Ruffini –. Si tratterà di realizzare una serie di percorsi naturali con passeggiate nelle nostre campagne, tra cui San Girio e Montecanepino, che dalla periferia si collegheranno poi con il centro. Il tutto si raccorderà come una sorta di rassegna". Intanto, arrivano pure diverse conferme per quanto riguarda le manifestazioni che animeranno la città. "Quest’anno tornerà in scena DanzAmare Folk Festival a Porto Potenza, in programma il primo week end di luglio, così come la kermesse ‘Musicalmente’ a fine di giugno – precisa ancora Ruffini –. Insomma, sono in arrivo tante altre iniziative per una stagione turistica che sarà davvero lunga: basti pensare alla festa del Grappolo d’Oro a settembre e il Mugellini Festival a ottobre".