I giovani atleti della Patrizi in gara alle nazionali di Pescara

Primo posto nelle fasi regionali di atletica leggera per gli studenti della scuola secondaria Patrizi guidata dal professor Alessandro Canesin. La squadra, composta da Filippo Lorenzetti (3A) - 1000 metri, Edoardo Micheloni (3F) - 80 metri, Marco Sorgoni (3B) - salto in alto, Federico Troscè (3C) - salto in lungo, Marco Lioniello (3D) - ostacoli, Davide Patarca (3D) - lancio del Peso e Filippo Gentili (3E) - lancio del vortex, ad Ancona ha superato ogni aspettativa, raggiungendo il gradino più alto del podio.

La scuola Patrizi ha primeggiato seguita dall’istituto comprensivo Ricci di Polverigi e dall’istituto comprensivo Rodari-Marconi di Porto Sant’Elpidio. Inoltre, la squadra ha ottenuto un risultato straordinario nella staffetta 4x100: la squadra di Gentili, Sorgoni, Lioniello e Micheloni ha dato il massimo. Gli atleti della Patrizi si preparano ora per le nazionali, allo stadio Adriatico di Pescara dal 27 maggio.