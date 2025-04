I giovani campioni della kickboxing dal sindaco

Il sindaco Ciarapica ha accolto in comune i giovani campioni della kickboxing – K1 del Team Passamonte dell’Asd "Alfa Judo", reduci da importanti successi nel panorama sportivo interregionale. Un incontro carico di emozione e riconoscenza, durante il quale il primo cittadino ha consegnato ad ogni atleta un attestato di merito, simbolo concreto della stima e del sostegno dell’intera comunità civitanovese. Tra i premiati anche il maestro Italo Passamonte, per essere "guida, educatore e punto di riferimento per tanti giovani".

Grande orgoglio per la città ha suscitato la vittoria di Filippo Vincenzo Sassano, 20enne civitanovese, già noto negli ambienti della kickboxing per il titolo di Campione Italiano 2023 categoria 70 kg nel circuito E.T.F. Sassano, lo scorso 30 marzo, ha conquistato anche il titolo di Campione Interregionale Kickboxing – K1 Marche-Umbria-Abruzzo, al Palasport Coni di Fermo, al termine di un match combattuto con determinazione e maestria. Presente all’incontro anche Angelo Mercanti, presidente dell’Asd "Alfa Judo".