I giovani del Kasba di nuovo insieme al ristorante

Ci sono amicizie che non tramontano mai. Ed emozioni a cui basta una scintilla per riaccendersi e perpetuarsi. Le ultime "vestali" della Kasba, il locale di piazza XX Settembre che negli anni ’60-’70 calamitava frotte di boys scapestrati facendo incanutire anzitempo i capelli agli uomini del Commissariato di polizia ubicato all’epoca a due passi da lì, in via Gorizia, si ritroveranno stasera nel ristorante "Le Scalette" di Potenza Picena per celebrare il tradizionale rendezvous annuale e rinnovare i vincoli di fratellanza. Previste abbondanti libagioni con la cacciagione garantita da Mario Corsi, uno di quegli eterni giovanotti. Alla convocazione del "manager" Roberto Castanò risponderanno Mariano Gasparroni, Giancarlo Torresi, Mario Palermi, Carlo Canaletti, Marsilio Marsili, Alfredo Mandolesi, Raffaele Jesari, Nicola Bigoni, Galliano Giulietti, Franco Mogliani, Antonio Cellini, Patrizio Preterossi, Giorgio Valentini, Sergio Marzetti, Cesare Censi, Filippo Crupi, Samo Gabrscek e lo stesso Corsi. Gente che ha saputo ritagliarsi negli anni ruoli non marginali nel nostro tessuto cittadino, senza rinnegare gli eccessi (goliardici) di un tempo. Assente stavolta Sergio Marinangeli, in crociera negli Emirati Arabi. Non mancherà un pensiero per i compagni che non ci sono più: Fausto Morichetti, Sandro Paciotti, Virgilio Eleuteri, Piero Piattoni, Fabio Medori.

Mario Pacetti