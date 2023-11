I giovani della Lega superano la quota dei cento tesserati

La Lega giovani Marche, guidata da Mario Alberto Rinaldi, supera la quota dei cento tesserati. "In soli 8 mesi ha superato qualsiasi aspettativa, riorganizzando tutta la struttura giovanile regionale. Un risultato invidiabile – ha dichiarato il segretario della Lega Marche, Giorgia Latini –. Alla riunione, insieme a Rinaldi, c’erano i coordinatori provinciali Fabbroni, Russi e Giordani e i coordinatori comunali, ed è stata per me e per Mirco Carloni una vera iniezione di entusiasmo". "Ringrazio Giorgia Latini per essere sempre disponibile e in prima linea per le ragazze e ragazzi e per avermi dato tutta la fiducia dal primo minuto per poter ricreare il movimento giovanile ormai latente da anni – dichiara Rinaldi –. Ringrazio anche Mirco Carloni che in questi anni ha sempre dimostrato attenzione verso le nuove generazioni".