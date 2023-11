I giovani di Coldiretti:: "Pronti per grandi sfide"

Si è riunita alle Tenute Murola di Urbisaglia la prima assemblea regionale di Coldiretti Giovani Impresa dopo il rinnovo degli incarichi di primavera. Per la delegata regionale Arianna Bottin, 26enne imprenditrice agricola nel Pesarese, e i delegati provinciali Elisa Orpello (Macerata), Matteo Conti (Ancona) e Marco Gregori (Ascoli Fermo) è stata l’occasione per programmare i prossimi mesi di lavoro e fare il bilancio delle iniziative già avviate, come la raccolta firme contro la carne sintetica o la petizione contro il fotovoltaico sui terreni agricoli. "Il nostro movimento giovanile è molto capillare sul territorio, in quanto trova un rappresentante in quasi tutte le 170 sezioni presenti in regione. Ora siamo in attesa dell’uscita del Bando Giovani e ci teniamo pronti per le prossime sfide", ha detto la delegata Bottin. Al suo fianco, la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, e, da Roma, il delegato nazionale Enrico Parisi e il segretario Stefano Leporati. C’era anche Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura alla Camera dei Deputati, fresco dell’ok di Montecitorio alla legge sulla Gioventù Agricola che lo vede primo firmatario. "Una proposta nata nelle Marche – ha spiegato quest’ultimo – ascoltando il settore, una legge che parte dai bisogni, punta sui giovani e mette al centro le imprese agricole". Nelle Marche sono circa 1.500 le imprese giovanili, numero cresciuto del 34% dal 2015 a oggi; le aziende con un laureato al timone rappresentano il 22,6%, il terzo dato più alto d’Italia dopo Umbria e Toscana. L’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, che ha illustrato tutte le opportunità legate al Csr (ex Psr) e alla nuova programmazione europea: "Ci sono 22 milioni di euro a disposizione per il bando insediamento giovani, un pacchetto variegato con tanti strumenti per investire nelle proprie aziende. Uno strumento che funziona".

Lucia Gentili