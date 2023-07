I Giovani di Porto Recanati Conquistano il Palco con il Premio Murè

Sono stati premiati nei giorni scorsi direttamente sul palco dell’arena Gigli, a Porto Recanati, i giovani vincitori del concorso letterario Murè, che trae spunto dalle tradizioni dell’antico borgo marinaro, e in particolare, a quelle legate al mondo della pesca con la sciabica. L’iniziativa è stata indetta da Comune e Centro Studi Portorecanatesi, con la collaborazione dell’istituto comprensivo Medi. I componenti della giuria tecnica (Giuseppina Montali, Giancarla Grilli, Maria Vittoria Ripari, Fortunato Giri, Grazia Previato) hanno valutato ben 196 testi scritti dagli alunni delle scuole elementari e medie. Così sono stati scelti i migliori 30 componimenti, poi raccolti in un libro. A vincere nella sezione A (da 10 a 11 anni): Mark Zanin, Erika Probibaj e Alessandro Dardes. Mentre nella sezione B (da 12 a 14 anni), i migliori sono stati Benedetta Quercetti, Lorenzo Sichetti e Gaia Albamonte. Ad aggiudicarsi il premio intitolato a Emilio Gardini è stata Arianna Saletti, mentre il riconoscimenti speciale per le attitudini alternative alla scrittura è andato a Matteo Nazarenka e a Daian Miah.