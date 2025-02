I giovani e la sessualità: "A 12 anni si comincia con la pornografia, si intervenga a scuola"

"Oggi molti ragazzi entrano in contatto con la pornografia già a partire dai 12 anni, trovando in essa la loro prima fonte di informazione sulla sessualità". È la fotografia scattata da Katia Marilungo, presidente dell’Ordine degli Psicologi delle Marche. "Questo approccio precoce è problematico – spiega –, offre una visione distorta, violenta e fuorviante della realtà, con conseguenze negative sul loro sviluppo". Per affrontare questa situazione, è fondamentale introdurre già dall’inizio delle medie l’educazione sessuale nelle scuole: "Intervenire troppo tardi può risultare inefficace, poiché molti ragazzi hanno già formato idee errate attraverso fonti sbagliate – prosegue Marilungo –. La chiave è agire in anticipo per fornire informazioni corrette e prevenire eventuali problemi futuri". La presidente dell’Ordine spiega che un elemento cruciale in questo percorso è il coinvolgimento delle famiglie: "Senza il loro supporto, qualsiasi intervento rischia di essere poco incisivo. Sensibilizzare le famiglie è fondamentale non solo per ottenere il loro consenso, ma anche per promuovere un dialogo aperto tra genitori e figli, che possa prevenire la ricerca di informazioni inadeguate altrove". Gli psicologi scolastici possono giocare un ruolo determinante in questo processo, per trovare modalità di comunicazione efficaci con i ragazzi, affrontando temi delicati in modo accessibile. A livello nazionale, ci sono segnali di sensibilizzazione verso l’importanza di un’educazione sessuale più strutturata, ma il percorso è ancora lungo. "La Regione Marche ha emanato una legge ad hoc unica in Italia sulla psicologia scolastica. Ha disposto un finanziamento per 3 anni, in particolare per l’anno scolastico 2024/2025 ci sono 75mila euro per un numero di scuole della provincia (orientativamente si tratta di tre scuole che vincono il bando a provincia)", spiega Federica Guercio (foto), delegata per l’Ordine sulla psicologia scolastica: "Ovviamente ci auguriamo che questi finanziamenti possano aumentare per offrire un supporto continuativo e di qualità agli studenti. Molte attività restano iniziative isolate, basate sulla buona volontà di singoli professionisti o scuole". In Italia, gli interventi educativi su temi come le relazioni, il rispetto, la sessualità e il contrasto a fenomeni come il bullismo o gli stereotipi di genere risultano spesso frammentati e sporadici, "Questi progetti vengono organizzati principalmente in occasione di eventi specifici, come la Giornata contro la violenza, ma non esiste un impegno costante nel percorso educativo", sottolinea la Guercio. "Gli stereotipi di genere tra i giovani restano radicati. Molti ragazzi – prosegue Guercio – vivono le relazioni affettive con un’idea di possesso, mentre le ragazze spesso accettano compromessi per compiacere il partner. Questi modelli influenzano negativamente le dinamiche relazionali e necessitano di un’educazione mirata per essere superati. Anche la sessualità è un tema delicato: nonostante un’esposizione precoce alla pornografia, i giovani manifestano difficoltà nel vivere le relazioni intime con serenità. Anche perché il primo contatto con il tema della sessualità avviene spesso attraverso contenuti espliciti online, senza il supporto di un adulto che possa fornire un contesto educativo. La situazione richiede un cambiamento. È necessario un investimento maggiore nella psicologia scolastica e nei progetti educativi, non solo in termini economici, ma anche di visione".