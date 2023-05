I giovani in estate si ’sporcheranno le mani’: buono ’fatica’ in cambio

Pronto a partire il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", giunto alla quarta edizione, finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche Ets, che vedrà presente anche il Comune di Morrovalle. Le attività si svolgeranno durante il mese di luglio e coinvolgeranno ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; con loro i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, che coordineranno settimanalmente le squadre. I giovani si "sporcheranno le mani" per la cura del bene comune. Ogni gruppo sarà seguito da "maestri d’arte", ed a ciascun partecipante verrà riconosciuto un "buono fatica" settimanale di 50 euro (100 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria o materiale informatico. "E’ progetto a cui tengo particolarmente" dice l’assessore alle Politiche sociali Fabiana Scarpetta. Le iscrizioni si apriranno domani e potranno essere effettuate su www.cistoaffarefatica.it. Per info: 0733.223111.