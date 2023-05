I giovani puliscono la spiaggia:raccolti 130 chili di spazzatura

Centotrenta chili di rifiuti sono stati raccolti nella mattinata di ieri sul litorale nord da parte di una quarantina di giovani. Partendo dallo chalet La Bussola, i ragazzi di 2Hands, con gli studenti Erasmus dell’Università di Macerata, Associazione ‘Noncipiove’, Legambiente Marche, Macerata e Ancona, hanno scandagliato tutto l’arenile eliminando, per la precisione, "27 chilogrammi di plastica – ha illustrato la vicepresidente di 2Hands Macerata Giulia Rapazzetti al fianco della presidente Hadil Tarhouni –, 9 di metallo, 18 di indifferenziata e 65 di ‘speciale’, vale a dire oggetti come le retine in plastica usate per le cozze. Inoltre, sono stati raccolti 4 chilogrammi di polistirolo, due coperte e almeno 650 mozziconi di sigarette, oltre ad una sdraio e bottiglie varie". All’iniziativa ha partecipato anche l’Associazione balneari civitanovesi, offrendo la colazione e mettendo a disposizione i locali. "Sono contentissimo di questa mattinata – commenta il titolare de ‘La bussola’ e membro di ‘Abc’ Gianni Lorenzetti – e tutte le volte che i ragazzi vorranno fare ciò, ci troveranno disponibili. Stamani mi ha chiamato il presidente di Abc, Giacomo Mantovani, che é rimasto molto soddisfatto per quanto avvenuto".

Francesco Rossetti