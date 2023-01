"I giovani ricordano la Shoah", gli studenti dell’istituto Medi vincono il concorso regionale

C’erano anche gli alunni delle scuole medie dell’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati, accompagnati dal preside Corrado Giulio Del Buono, martedì mattina tra gli invitati nell’aula del Consiglio regionale di Ancona. Proprio loro sono i vincitori del concorso indetto dal Miur "I giovani ricordano la Shoah", grazie al progetto che hanno curato, dal titolo "Documentario su Auschwitz, per non dimenticare". La seduta è stata dedicata, come detto dal presidente Dino Latini, "alle storie, al dolore, alla disperazione, per fare in modo che non si perda il significato di questo giorno". A intervenire, poi, Manuela Rossi (presidente della Comunità ebraica di Ancona), Riccardo Di Segni (rabbino capo della Comunità ebraica di Roma), Matilde Della Fornace (Anpi Marche), Silvana Giaccaglia (presidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra), Marco Labbate (Istituto Storia Marche) e Clara Ferranti (Rete universitaria per il Giorno della Memoria). "Il valore della memoria – ha aggiunto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli – serve a non dimenticare tragici e inaccettabili fatti del passato e ci ricorda il dovere di parlare con i giovani". Nello specifico, gli alunni dell’istituto Medi avevano organizzato e partecipato a un videoconferenza con la scrittrice ungherese Edith Bruck, che aveva fornito la sua testimonianza da sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz. Da domani, i contenuti e il video del loro lavoro sarà pubblicato sul sito della scuola portorecanatese.

Giorgio Giannaccini