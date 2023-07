I giovani si mettono all’opera per la comunità con "Ci sto affare fatica"

Tolentino e "la meglio gioventù". Da lunedì, per la prima volta, il Comune ha dato il via al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica!", finanziato da Regione e coordinato da Csv Marche. Protagonisti di questa prima settimana sono: Paolo Zannotti (16 anni, studente Ite), Romana Salvatori (16, liceo artistico), Leonardo Della Ceca (18, completato l’Itis), Leonardo Fioretti (16, agraria), Mattia Falcinelli (15, Itis), Martina Pucci (16, liceo scientifico), impegnati con carta vetrata, pennelli, scope e altri attrezzi, per prendersi cura, come volontari, del bene comune. A guidarli e fare da supervisore, l’"handyman", il decoratore Alberto Taborro, che sta trasmettendo loro le competenze tecniche e artigianali necessarie. Il tutor invece è Denise Grasselli (33 anni), che ha già ricoperto questo ruolo l’anno scorso a Pollenza. Ora i ragazzi si stanno occupando del parco Isola d’Istria; gli altri luoghi individuati sono il palazzetto dello sport, viale Giovanni XXIII, il parco fluviale e via 8 Marzo. "Ho deciso di partecipare per curiosità, per fare un’esperienza nuova", dice Paolo. "Voglio rendermi utile per la mia città, aggiunge Romana. "È anche un modo per occupare in modo diverso l’estate, divertendosi e imparando", evidenzia Leonardo Della Ceca. "È la prima volta che mi avvicino al volontariato e mi piace", dice Martina. "Permetterà ai ragazzi di sentirsi maggiormente responsabili – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni –, li porterà ad avere maggior cura di sé e di ciò che li circonda. Saranno loro stessi a dare maggiore visibilità al progetto e a fare da passaparola". Le iscrizioni sono ancora aperte (l’iniziativa dura quattro settimane). Presenti, all’avvio, anche l’assessore Flavia Giombetti, la segretaria di Aiace Paola Carella e per l’ufficio servizi sociali l’assistente Lucia Rocci e la dirigente Maria Pia Branchesi. A ciascun partecipante verrà consegnato un "buono fatica" settimanale del valore di 50 euro che può essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

Lucia Gentili