I giovani si uniscono in ’Non ci piove’ per combattere il clima

‘Non ci piove’: si sono dati questo nome un gruppo di giovani preoccupati dai cambiamenti climatici e che non vogliono subirne le conseguenze. "La nostra intenzione è studiare, analizzare e sensibilizzare la città sulle tematiche della natura e delle politiche ambientali locali. Vorremo organizzare momenti di confronto, di approfondimento e promuovere azioni consapevoli", spiega Beatrice Manna a nome di Ncp. "Civitanova è bella, ha mare, spiagge, fiume, le campagne, zone verdi e alberate. Ci sono, però, anche tanto cemento e tanto traffico. Le bellezze vanno tutelate e le bruttezze vanno denunciate". E allora la scelta di creare ‘Non ci piove’: "Siamo un gruppo di giovani, tutti di Civitanova. I nostri interessi spaziano dall’arte grafica a quella medica, dalla passione per la natura incontaminata, a quella per la lettura e per le scienze. Sappiamo che da soli non possiamo cambiare le sorti del pianeta ed è per questo che partiamo da ciò che ci è più vicino, il nostro territorio. Il gruppo è aperto ad altre ragazze e ragazzi che vorranno aiutarci in questo percorso". Prima uscita stasera alle 21.15 nella sala proiezione dell’oratorio di Cristo Re. Verrà proposto il film ‘2040: salviamo il pianeta’, regia di Damon Gameau.