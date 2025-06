I giovani talenti della Lube sempre in evidenza. La stagione si chiude col trofeo delle Regioni

L’epilogo del 40° Trofeo delle Regioni ha di fatto sancito la conclusione della stagione agonistica indoor per gli atleti delle giovanili della Lube. Ce ne erano 7 tra i convocati per la Rappresentativa Marche (foto) che in Puglia ha archiviato al 9° posto l’edizione 2025 della AeQuilibrium Cup. Un risultato non eccelso ma nemmeno pessimo, in linea con quanto ci si attendeva alla vigilia.

I biancorossi Federico Amadio, Filippo Laraia, Leonardo Mercuri, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico e Edoardo Sagripanti hanno cercato di spingere la formazione marchigiana che ha iniziato la competizione migliorando quello che era il ranking di partenza. Superate per 2-0 sia il Molise che la Sardegna, la rappresentativa allenata da Romano Giannini è approdata alla seconda fase dove ha steso l’Abruzzo salvo cadere con l’Emilia Romagna. Così è finita nel girone con la temibile squadra del Veneto e la fortissima compagine della Lombardia e purtroppo ha perso 1-2 con la prima (venendo rimontata) quindi 0-2 contro la seconda. Alla fine proprio la Lombardia ha trionfato nella manifestazione, sconfiggendo in finale il Lazio e centrando un clamoroso terzo successo di fila. Un gruppo che ha usufruito del talento dei giovani di Brugherio, il club che ha dominato la scena giovanile in Italia quest’anno, capace di primeggiare nei tornei Under15, Under17, Under19 e Junior League. In pratica solo l’Academy Lube ha saputo negare una gioia ai Diavoli Rosa, battendoli nella finale della Boy League, cioè l’Under14.

Tornando al Trofeo delle Regioni, l’ultima partita del gruppo di Giannini è stata nuovamente contro il Veneto, stavolta con rivincita 2-1. Distanti dal podio e in una settimana vissuta "sulle montagne russe" insomma. Il selezionatore Giannini, neo coach di Macerata in A2 dopo gli anni da assistente sulla panchina della Lube, afferma: "I ragazzi hanno lottato fino alla fine alla ricerca del miglior risultato possibile, forse avremmo potuto ambire anche alle semifinali dal 5° all’8° posto, ma devo dire che il riscatto sul campo per la nona posizione contro il Veneto ci ha dato energia e morale. Al momento questo è il livello della pallavolo giovanile marchigiana, ma l’obiettivo è riguadagnare posizioni di anno in anno verso il vertice".

Infine, hanno fatto il giro del web le immagini di papà Vladimir in lacrime in tribuna preoccupato e Alex Nikolov, schiacciatore della Lube, che soccorre e rincuora il fratellino Simeon, infortunatosi durante Bulgaria-Turchia della VNL. Ricadendo da un salto, il baby (alzatore classe 2006) è finito accidentalmente sul piede di un avversario e la caviglia ha subito una torsione. E’ rimasto a terra talmente dolorante da non riuscire ad alzarsi, con Alex al suo fianco. Il tutto con il palazzetto ammutolito. Nonostante le apparenze però niente di grave fortunatamente, solo paura. Il promettente Simeon, in passato a Civitanova per uno stage, non ha riportato fratture ma solo una brutta distorsione e rientrerà tra meno di un mese.

a. s.