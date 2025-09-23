Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Macerata
I giovedì di Pollenza per genitori e figli
23 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
I giovedì di Pollenza per genitori e figli

"Genitori in-formazione" è il titolo di una serie di appuntamenti, dalle 21 alle 23, promossi dalla cooperativa sociale Il...

"Genitori in-formazione" è il titolo di una serie di appuntamenti, dalle 21 alle 23, promossi dalla cooperativa sociale Il Faro con il Comune di Pollenza. Si parte giovedì, alla sala convegni del municipio, con una base introduttiva rivolta a tutti i genitori con figli di età tra i 6 e i 15 anni: "Consigli non richiesti, l’impatto nascosto e pericoloso delle critiche ai genitori". Seguiranno tre incontri con target di riferimento 11-15 anni nei locali parrocchiali di Casette Verdini: il 3 ottobre ("Quando preoccuparsi? Quali comportamenti adolescenziali sono campanelli d’allarme e quali fanno parte del processo di crescita), il 24 ottobre ("Uso dello smartphone in adolescenza: il ruolo dei genitori nel favorire uno sviluppo di pratiche sane") e il 14 novembre ("Uffa, non mi va!". La mancanza di motivazione in adolescenza"). E altri tre appuntamenti per il target 6-11 anni alla sala convegni del Palazzo comunale: il 10 ottobre ("Dottor Google e la genitorialità (im)perfetta: quando l’ansia guida le nostre scelte educative"), il 7 novembre ("Il ruolo degli adulti nello sviluppo dell’autostima") e il 21 novembre ("Punizione sì o no? L’educazione che aiuta a crescere"). Gli interventi saranno a cura della dottoressa Elena Mazzieri, psicologa e psicoterapeuta comportamentale.

