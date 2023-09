I granchi blu in vendita al mercato ittico

di Mario Pacetti

Il mercato ittico all’ingrosso di Civitanova ha registrato per la prima volta la compravendita ufficiale di una cassa di granchi blu con la nuova, specifica codifica. E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Niente paura, però. A scaricarlo sui nastri è stato un peschereccio che nelle ore precedenti aveva operato nel mare romagnolo, quasi al confine con le Marche. Non è…roba nostra, insomma. La specie aliena è stata rubricata col nome di "granchio nuotatore": 4,10 chili di prodotto venduto al prezzo di 3,80 euro al chilo. All’armatore ha fruttato 15,58 euro. Erano esemplari femmine, nella quasi generalità. Ed erano piene zeppe d’uova. Più in generale, c’è da dire che i prezzi hanno tenuto discretamente botta nel corso della prima settimana di pesca dopo il fermo tecnico obbligatorio. Ma i quantitativi, abbondanti nelle prime 24 ore, sono calati vistosamente strada facendo. Confermate le prime impressioni: tante triglie sui fondali, grosse e appetibili. E pure un bel po’ di mazzancolle. Si son fatti desiderare viceversa i gamberetti rosa e quelle specie (merluzzi e rospi, per dirne due) che, sguazzando soprattutto al largo, si sono salvate dalla prima "infornata" perché quasi tutti i pescherecci della nostra flotta a strascico hanno navigato sotto costa sparpagliandosi poco o niente in mare aperto. Tra martedì e ieri sono state negoziate 7.433 casse, per un equivalente di 34,4 tonnellate di pesce. L’incasso lordo è ammontato a 217.236 euro: un volume di affari importante. Sugli spalti dell’impianto erano presenti una decina di acquirenti arrivati da San Benedetto e dall’Abruzzo, aree in cui il fermo pesca è tuttora vigente. Ecco le quotazioni medie della settimana: scampi grandi 74,49 euro; astici 42,94; rombi chiodati 42,84; san pietro 38,19; scorfani rossi 28,13; dentici 26,34; mazzancolle grandi 24,59; ombrine 22,22; calamaretti 18,72; calamari 17,66; sogliole 17,23; rombi lisci 14,78; rospi 13,93; merluzzi 13,77; polpi 13,56; seppie 12,69; gamberetti rosa 12,30; pannocchie 10,94; merluzzetti 9,11; totani 8,01; seppiette 7,21; busbane 7,41; spinaroli 6,77; gallinelle medie 6,59; merlani 6,38; pesci prete 6,34; moscardini 6,21; sgombri 5,81; granchi 5,76; zanchette 5,64; pesci serra 5,28; razze 4,62; ragni 4,02; ghiozzi 3,69; triglie 2,34; granceole 2,08; sardine 1,67; torpedini 0,81; gattucci 0,65.