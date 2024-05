I ladri di opere d’arte. Dai dipinti ai calici antichi, 81 denunce in un anno

Due dipinti rubati nelle chiese di Apiro e Montegranaro recuperati in un’abitazione a San Severino. Poi l’arresto di un 73enne anconetano per un furto di tre calici in argento nella Chiesa di San Pietro Paolo e Donato di Corridonia. Sono solo due delle operazioni condotte nel 2023 dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, che hanno tracciato un bilancio delle loro attività nel corso dello scorso anno. In dodici mesi, i militari del Tpc hanno recuperato nelle Marche 1.055 beni antiquariali, archivistici, librari, paleontologici e archeologici, per un valore stimato vicino al milione di euro. Le persone denunciate sono state 81 (di cui 15 per reati in danno del paesaggio) e tra i beni recuperati ci sono 253 beni antiquariali, archivistici e librari e 802 reperti archeologici, di cui 179 interi, 388 frammenti e 235 di numismatica.

Rispetto al 2022, però, i carabinieri hanno registrato una diminuzione dei furti di beni culturali. "Tale risultato è anche il frutto della collaborazione instaurata dai carabinieri con i vari soggetti deputati alla salvaguardia e custodia dei beni culturali – spiegano del Nucleo Tpc –, tra cui i funzionari delle soprintendenze; i responsabili delle strutture museali, archivi e biblioteche; i responsabili degli uffici Beni culturali delle Diocesi e i sindaci". Tra le operazioni più rilevanti del 2023 c’è stata quella, diretta dalla Procura di Macerata, che ha permesso di recuperare in un’abitazione di San Severino un quadro olio su tela, raffigurante "Ecce Homo", e un dipinto olio su tela, raffigurante "Madonna con bambino e Santi", entrambi risalenti agli inizi del 18esimo secolo. I dipinti erano stati rubati nella chiesa di "San Serafino" a Montegranaro nel gennaio 2023 e dalla chiesa "Santissima Annunziata" di Apiro, a gennaio del 2001. Tra le operazioni concluse dai carabinieri del Tpc anche quella a Corridonia dove un 73enne, originario dell’Anconetano, è stato arrestato con l’accusa di furto di beni culturali e autoriciclaggio. L’uomo è accusato di aver rubato tre calici d’argento, databili tra il Settecento e il Novecento, all’interno della chiesa di San Pietro, Paolo e Donato di Corridonia. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’indagato avrebbe venduto quegli stessi beni a un esercente di materiali preziosi di Ancona, presentando false attestazioni di provenienza. Ora i calici sono stati restituti al parroco di Corridonia.