I ladri ripuliscono un’automobile

In via Regina Margherita i ladri ripuliscono una macchina. Martedì sera tra le 22 e le 24 il furto e la proprietaria del veicolo parcheggiato in strada, attraverso i social, lancia l’appello a chiunque potesse avere visto qualcosa in merito alla razzia di cui è stata vittima. Dal portabagagli rubato un borsone da palestra con tutto quello che c’era dentro, poi i ladri hanno svuotato due sacchi di abiti che la proprietaria dell’auto aveva confezionato per destinarli alla Caritas. Tutto il contenuto è stato rovesciato all’interno della macchina e lasciato lì. Altri danni sono stati fatti di proposito e si sono aggiunti a quelli provocati per aprire l’auto.