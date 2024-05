I laureati di Unicam alla scoperta del futuro

Novanta aziende presenti, oltre 600 studentesse e studenti e giovani laureate e laureati partecipanti, numerosi workshop e seminari, nonché stand e presentazioni aziendali: questi i numeri che confermano il successo anche per l’edizione 2024 del Career Day Unicam, organizzato con Confindustria Macerata, e tenutosi negli impianti sportivi del Cus Camerino.

Giornata che per l’Università di Camerino si conferma di successo. Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare le imprese, conoscere i responsabili delle risorse umane e i recruiter, sostenere colloqui conoscitivi, lasciare il proprio curriculum vitae e scoprire nuove opportunità di lavoro. Una opportunità anche per le aziende partecipanti, che hanno la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte a giovani laureate e laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte.

"Sono estremamente soddisfatto – ha dichiarato il rettore Unicam Graziano Leoni – per questo mio primo Career Day, grandi numeri con un comun denominatore importante quale è la sostenibilità. Il Career Day rappresenta uno dei momenti più importanti della vita universitaria. Ringrazio Confindustria Macerata per averci sempre sostenuto in grande sinergia, così come ringrazio tutte le aziende che hanno confermato la loro presenza e la soddisfazione e la fiducia nei nostri confronti".

La giornata si è aperta con un evento in plenaria, alle 10, sul tema "Innovazione e sostenibilità per le professioni del futuro", con i saluti del rettore, del presidente Comitato piccola industria Confindustria Macerata e Marche Paolo Ceci e del delegato a stage e placement dell’ateneo Francesco Nobili.

Novità di questa edizione è stata la cerimonia di premiazione dell’edizione 2024 dell’Unicam Sustainability Business Game, contest volto a promuove la diffusione della cultura imprenditoriale nella comunità universitaria, finalizzato alla presentazione di idee imprenditoriali con contenuto innovativo e sostenibile. A salire sul primo gradino del podio il progetto "Sughero e composti organici volatili" del gruppo rappresentato da Luca Barigelli, al secondo posto il progetto "GR-UMMY" del gruppo rappresentato da Francesca Pompei, al terzo posto il progetto "Not Alone" del gruppo rappresentato da Marta Musso. Per gli studenti della Scuola di architettura e design il Career Day si terrà nella sede Unicam di Ascoli il 23 maggio.