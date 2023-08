"I lavoratori nei cda delle aziende"

"I rappresentanti dei lavoratori siedano nei consigli di amministrazione delle aziende". Questa l’iniziativa, dal titolo "Aggiungi un posto al tavolo", messa in campo dalla Cisl su tutto il territorio nazionale. Il sindacato è in mobilitazione per informare lavoratori, pensionati e cittadini sui contenuti del provvedimento legislativo. "Stiamo raccogliendo le firme per la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all’impresa – sottolinea Rocco Gravina, responsabile Cisl Macerata-Civitanova –. Ieri a Macerata in corso Cavour abbiamo raccolto tantissime firme spiegando nel merito la proposta di legge, una riforma indispensabile". La partecipazione dei lavoratori alla vita, agli utili e all’organizzazione delle imprese "è una sfida che intercetta tutte le più importanti questioni a partire da quella salariale, la qualità e stabilità del lavoro – spiega Gravina –, per continuare con l’incremento delle produttività , il contrasto alle delocalizzazioni, il controllo, la formazione e informazione su salute e sicurezza e non da ultimo l’applicazione dei buoni contratti". In tanti ieri si sono fermati al banchetto allestito in corso Cavour per chiedere informazioni e aderire.