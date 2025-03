I lavori di Pannocchia esposti a Villa Colloredo Mels. La mostra al via a partire da domenica

Sarà inaugurata domenica nelle sale del Museo civico Villa Colloredo Mels a Recanati, la mostra "Di nebbia e di terra", personale dell’artista Jacopo Pannocchia, organizzata in collaborazione con il Comune e curata da Mario Finazzi e Luigi Petruzzellis. Le opere esposte sono quindici sculture in ceramica realizzate con diverse terre (dalla terra nera antracite a quella rossa, ricca di ossido di ferro), e tredici tavole di legno preparate con la tecnica dell’imprimitura, alcune disegnate con impasti di argille, pigmenti, ossidi e grafite. È la terra, infatti, la vera protagonista in tutta la mostra, visibile sia nelle sculture che nei disegni, come nel caso di quelli realizzati su carta ottocentesca che rappresentano armature fatte di impasti di terre e grafite con interventi a inchiostro. Completano la mostra una serie di opere grafiche, tra xilografie su legno di filo, acqueforti e disegni.