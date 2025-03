I lavori in via Zorli. Lettera dei residenti a sindaco e prefetto: "Sicurezza a rischio"

"L’attuale situazione mette quotidianamente in serio pericolo sia i pedoni che gli automobilisti. Bisogna porvi rimedio al più presto". L’appello – rivolto all’amministrazione comunale di Macerata e al prefetto Isabella Fusiello – porta la firma di oltre 130 residenti della zona di via Zorli, dove è in corso il maxi cantiere per la ricostruzione degli otto palazzoni di via Pantaleoni, nel quartiere Pace, resi inagibili dal terremoto del 2016. I residenti della zona sono alle prese con i disagi legati al viavai di uomini e mezzi impegnati nei lavori, che hanno stravolto la viabilità e la quotidianità del quartiere. Così hanno scritto al sindaco Sandro Parcaroli, all’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi, al dirigente Tristano Luchetti, al comandante della polizia locale Danilo Doria e al prefetto Fusiello.

"Seppur consapevoli dell’importanza delle opere che si stanno realizzando, tese a migliorare l’abitabilità dei nostri amici e vicini di casa, da tempo lontani dalle proprie abitazioni – scrivono i residenti –, non possiamo non ricordare che tali opere sono e restano comunque private dal forte impatto pubblico. Nonostante gli sforzi profusi, ad oggi i residenti di via Zorli restano fortemente danneggiati dall’attuale assetto della viabilità, che di fatto impedisce il raggiungimento degli alloggi in modo rapido e diretto. In caso di pericolo sia esso di tipo edile/manutentivo, urgenza sanitaria e/o per pubblica utilità il raggiungimento dei residenti risulta eccessivamente gravoso al punto da comprometterne l’efficacia e la sicurezza dello stesso. L’accesso alla via è a doppio senso di marcia, su di una strada ovviamente dissestata dai mezzi edili e con uno spazio effettivamente limitato per gli eventuali mezzi di soccorso, qualora ce ne fosse la necessità. Lo stesso imbocco il più delle volte viene ostruito dalle auto in coda al semaforo di Via Maffeo Pantaleoni con oggettivo disservizio per la viabilità". Una delle richieste è "la rimozione della barriera alla fine di via Zorli al fine di collegare un accesso diretto di quest’ultima con via Pace, oggi ostruito da una barriera di cemento ed una sbarra che ne delimitano l’area. L’apertura del varco permetterebbe ai residenti di avere un unico senso di marcia, con accesso a via Zorli, dal varco di via Pantaleoni, e un’uscita diretta su via Pace, evitando pericolose manovre per dirigersi in centro o verso Piediripa". I residenti sollecitano quindi un sopralluogo congiunto, per studiare al meglio le soluzioni.