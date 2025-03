"I lavori sulla statale all’inizio della stagione turistica, che errore"

"Programmare l’inizio dei lavori della Quadrilatero entro maggio vuol dire non avere rispetto per chi deve affrontare sfide lavorative nel periodo più importante dell’anno. Sono opere indispensabili, ma la tempistica è sbagliata". Viviamo Civitanova boccia la scelta dell’Anas di avviare alle porte dell’estate la realizzazione della maxi rotatoria all’uscita della superstrada e del sottopasso sulla statale Adriatica. "L’iter è cominciato nove anni fa – sottolinea la presidentessa dell’associazione, Manola Gironacci – e che ora si decida di cominciare in un periodo importante per la stagione e per tutte le attività civitanovesi fa riflettere sul tipo di politica turistica". Per il momento non è stato emesso un crono programma.. e la notizia arrivata in città è stata l’assegnazione dell’appalto a una ditta romana e la previsione di apertura del cantiere a fine maggio. "Già facciamo i conti con una viabilità congestionata, con la difficoltà a trovare parcheggi e con gli intasamenti del traffico un po’ ovunque, e alle porte dell’estate 2025 ci arriva questo bel regalo. Esempio lampante di come vanificare gli sforzi per far arrivare clienti e turisti nel nostro territorio, e vanificare il lavoro portato avanti anche da Viviamo Civitanova con i due progetti, Vivilcentro e Creare valore, che potrebbero essere mandati all’aria da queste opere che iniziano nel momento più sbagliato per una Civitanova che vuol investire nel turismo". Fa una riflessione anche sul sindaco Fabrizio Ciarapica: "possibile non abbia valutato il danno che possono causare questi lavori all’inizio della bella stagione?" Per Gironacci "sarebbe stato importante cominciare a settembre" e segnala che la data di inizio dei lavori "poteva essere programmata tra l’Anas e l’amministrazione comunale, come previsto dalla legge numero 166 del 2002, che consente di pianificare progettazioni promosse dagli enti locali di intesa con gli enti e con le amministrazioni competenti sulle opere e sull’assetto del territorio". "C’è quindi da chiedersi – conclude Gironacci – con quale criterio sia stata scelta una data in cui le attività commerciali entrano nel pieno del lavoro, se per superficialità, per disinteresse o per altri motivi a noi sconosciuti. Resta, di fatto, che a pagarne le spese sono sempre gli stessi e vorremmo sapere dagli amministratori se c’è la volontà di correre ai ripari".