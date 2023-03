I legami tra Cingoli e Roma nell’antichità, sono stati l’argomento dell’incontro che Alberto Calvelli, docente di geostoria, ha tenuto con le classi seconda AB del Liceo "Leopardi" di Cingoli, con un’interessante lezione di approfondimento sulle tracce archeologiche, architettoniche attestanti quanto fossero intensi i rapporti tra l’allora Cingulum e la comunità romana. Si è parlato di Tito Labieno, riedificatore di Cingoli, luogotenente di Giulio Cesare in Gallia. La collaborazione con Calvelli continuerà per la realizzazione d’una guida che gli studenti stanno preparando in vista dell’arrivo di coetanei tedeschi che a maggio per una settimana frequenteranno il liceo.