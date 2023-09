I Libri di Padre Grimaldi Donati alla Biblioteca di Recanati: Funerali di Padre Floriano

Si terranno questa mattina alle 10,30 i funerali di padre Floriano Grimaldi morto all’età di 92 anni all’ospedale di Macerata lunedì scorso. È stata la chiesa del convento dei Frati Cappuccini di Recanati, ordine a cui lui apparteneva, che ieri pomeriggio ha accolto in chiesa la sua salma, visitata da tanti cittadini. Al termine della cerimonia la salma partirà alla volta di Morrovalle, sua città natale. "Anche Padre Floriano – fa sapere Antonio Perticarini presidente della cooperativa recanatese "Spazio Cultura" che ha molto lavorato con lo studioso – consapevole dei suoi anni (lucido nella mente), ha redatto l’atto di donazione delle sue cose, soprattutto libri e documenti, lasciandole alla Diocesi di Macerata con destinazione la Biblioteca Benedettucci di Recanati. Pochi giorni fa, mi disse che era arrivato alla fine, lo diceva con grande tranquillità, consapevole della sua condizione ma sereno e orgoglioso della sua vita terrena; pronto ad incontrare il Suo Signore, amato per tutta la vita". Padre Floriano Grimaldi ha diretto la Biblioteca e l’Archivio storico della Santa Casa di Loreto per circa cinquant’anni, dedicando numerosi studi e ricerche alla nascita e allo sviluppo del culto lauretano, alla costruzione della basilica e alla storia dei libri editi sulla Santa Casa e storia dell’arte. Negli ultimi anni aveva realizzato anche alcune pubblicazioni su Paolina Leopardi, la famiglia Leopardi e la biografia di Giuseppe Antonio Vogel prete e antiquario. Padre Floriano, oltre a parlare fluentemente inglese, tedesco e francese, leggeva i documenti antichi come se fossero lingua attuale. Ad esprimere le condoglianze della città è stato il sindaco Bravi: "Siamo addolorati ed esprimiamo la nostra calorosa vicinanza alla Comunità dei Frati Cappuccini di Montemorello per la scomparsa di Padre Floriano Grimaldi. Lo ricordiamo per il suo impegno di storico, che tanta attenzione ha dedicato anche al nostro territorio, in collaborazione con enti e istituzioni".

Antonio Tubaldi