I libri e la città, incontro nel ricordo di Aldo Adversi

Il Centro Studi Storici Maceratesi organizza per martedì, alle 17 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi-Borgetti, un incontro dal titolo "I libri e la città" per ricordare uno dei suoi fondatori, Aldo Adversi, che è stato anche direttore della Mozzi-Borgetti dal 1965 al 1987. Il Centro Studi è stato fondato nel 1965 grazie a una idea e all’opera dei professori Dante Cecchi e Pio Cartechini e anche di un emiliano, Aldo Adversi, laureato in Giurisprudenza, nato a Medicina, ma che proveniva da Bologna città in cui si era trasferito e nella quale dal 1956 ricopriva il ruolo di vice-bibliotecario. Nel 1964 vinse il concorso come direttore della biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata e nel gennaio del 1965 vi prese servizio. L’apertura dei lavori sarà a cura del professor Alberto Meriggi, presidente del Centro Studi, seguiranno i saluti delle autorità, l’intervento della dottoressa Alessandra Sfrappini, che nel 1987 raccolse il testimone da Adversi nella direzione della biblioteca Mozzi Borgetti, dal titolo "Il bibliotecario Adversi e le istituzioni culturali maceratesi". Chiuderà la giornata Michele Filippini che ha pubblicato un articolo in ricordo di Aldo Adversi. Seguirà un percorso bibliografico in alcune sale della biblioteca dedicato all’opera e alle iniziative di Adversi.