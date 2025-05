I liceali del Leopardi sul palco

Gli studenti del liceo Leopardi di Recanati hanno saputo emozionare e coinvolgere il pubblico, giovedì scorso nel teatro Persiani. Un appuntamento ormai atteso, che ha visto alternarsi sul palco performance di musica, canto e danza. Cuore della serata, come da tradizione, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio promosse dalla Fondazione Roby. Alla presenza di Fausto e Luca Pigini, in memoria di Roberta Pigini, sono stati premiati cinque studenti che si sono distinti per meriti morali e civili: Olimpia Svampa, Ludovica Veroli, Giorgia Scopigno, Francesco Catuogno e Filippo Paoletti. Accompagnati da amici e docenti, i premiati sono saliti sul palco per condividere riflessioni e testimonianze. Presenti il dirigente scolastico Ermanno Bracalente, il sindaco Emanuele Pepa e l’assessore Emanuela Pergolesi, il rettore Unicam Graziano Leoni e la delegata di Unimc Francesca Chiusaroli.