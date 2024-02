I liceali realizzano i drappi del Palio di San Ginesio

Il liceo Artistico “G. Cantalamessa”, nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Associazione Tradizioni Sanginesine, è stato incaricato di realizzare i due drappi che verranno assegnati come premio ai rioni vincitori della Giostra dell’anello del 2 giugno e del Palio della pacca del 15 agosto. Il 1° febbraio, con la cerimonia di consegna delle tele, sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione dei bozzetti da sottoporre ad una commissione nominata dall’Associazione Tradizioni Sanginesine. Effettuata la scelta, gli studenti della classe 5^B saranno chiamati a realizzare i drappi prescelti. Come da regolamento, il bozzetto selezionato rappresenterà il premio per il cavaliere vincitore. Sono previsti riconoscimenti per gli studenti che realizzeranno i bozzetti e i drappi.