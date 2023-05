I liceali si preparano alla patente: consigli per una guida sicura

Le classi 2°D e 2°F del liceo scientifico "Galilei" hanno partecipato a una conferenza tenuta dall’ispettore della polizia Stefano Ronconi, in collaborazione con la professoressa Francesca Serafini, docente di Diritto della scuola e le docenti di Lettere, Laura Venanzetti e Giuseppina Capodaglio. Tema dell’incontro è stato la sicurezza stradale nell’ambito del progetto "Icaro", giunto alla sua 23ª edizione, realizzato con la polizia stradale e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, volto alla sensibilizzazione dei giovani, prossimi alla patente di guida o neo-patentati, alle cosiddette condotte di ’rischio sulla strada’. "L’ispettore ha coinvolto, in una lezione dialogata sulla sicurezza stradale, noi studenti nati nel 2007 che, compiendo sedici anni, siamo prossimi all’utilizzo di mezzi quali i ciclomotori, i motocicli, i quadricicli a motore e che meritiamo di essere istruiti come responsabili utenti della strada - raccontano gli studenti -. È proprio responsabilità la parola chiave su cui si è basato il confronto, nel quale l’ispettore Ronconi ci ha invitato a riflettere sulle principali cause di incidenti stradali, tra le quali ha enumerato certamente la distrazione, la sopravvalutazione delle proprie capacità, la pressione dei pari e la ricerca di sensazioni forti. Da ciò abbiamo compreso come la maggior parte dei sinistri sia indotta da atteggiamenti irresponsabili tenuti dal conducente alla guida".