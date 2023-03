I liceali vestono i panni dei diplomatici Un tuffo nei lavori delle Nazioni Unite

Il liceo classico- linguistico Giacomo Leopardi di Macerata prende parte al progetto "Nhsmun" (National High School Model United Nations – Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite) che viene gestito direttamente dal Dipartimento di cultura generale dell’Onu. Tale progetto ha come scopo la comprensione del funzionamento degli organi delle Nazioni Unite attraverso una simulazione in loco. All’esperienza prendono parte 45 studenti e studentesse meritevoli del liceo, ai quali, dall’11 al 19 marzo 2023 verrà data l’opportunità di prendere parte alla più grande e completa simulazione dei processi diplomatici unilaterali riservata agli studenti dai 16 ai 22 anni, in qualità di rappresentanti di Danimarca, Islanda e Perù. Questo evento coinvolge, ogni anno, più di cinquemila giovani provenienti dai più illustri istituti superiori del mondo, che si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York, sede principale delle Nazioni Unite. Alla presentazione del progetto è intervenuta l’assessora alla cultura e all’istruzione Katiuscia Cassetta: "Sono molto felice che le scuole di Macerata ne prendano parte, poiché pur essendo noi un piccola città abbiamo molte eccellenze. So per esperienza di mia figlia che questa è un’esperienza formativa eccezionale a livello personale, ma anche di incontro perché partecipano al progetto ragazzi e ragazze di tutto il mondo". Le coordinatrici del progetto, le professoresse Francesca Giorgetti, Maria Luisa Violini ed Erica Santoni hanno ringraziato gli sponsor grazie ai quali i costi dell’esperienza possono essere molto ridotti per i ragazzi. Quest’anno si tratta di Plados Terma, Marino Orlandi, Campetella e Apm. L’amministratore delegato della municipalizzata, Giorgio Piergiacomi, ha fatto i complimenti a studenti e professori che grazie alla loro sinergia rendono possibile questa esperienza bella ed estremamente formativa per i ragazzi. È poi intervenuta la preside del liceo, Angela Fiorillo: "È un’esperienza di studio e approfondimento che aiuta anche nell’orientamento delle scelte del futuro. Ringrazio nuovamente gli sponsor, anche quelli che ci hanno sostenuto due anni fa". Le coordinatrici hanno esposto il programma del viaggio che affronteranno i ragazzi e le ragazze, che oltre a partecipare attivamente ai lavori delle simulazioni in diverse fasi delle giornata, vivranno ed esploreranno la città in ogni sua iconica strada, museo, monumento e grattacielo. Alla fine alcuni studenti hanno fatto una dimostrazione del lavoro che stanno portano avanti da settembre.

Elena Silvetti