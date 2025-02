I liceali volano a New York: "Simulazione dei lavori Onu, un’occasione di crescita"

Giornata conclusiva della prima fase del progetto NHSMUN (National High School Model United Nations) quella di ieri per le classi quarte e quinte del liceo classico e linguistico Leopardi di Macerata. L’iniziativa, parte dell’offerta formativa del liceo ormai da anni, permette a studenti e studentesse di confrontarsi sui maggiori temi dell’agenda politica internazionale (quali sostenibilità, cambiamento climatico, conflitti e uguaglianza sociale), in simulazioni che seguono le regole di procedura ufficiali adottate dagli organi delle Nazioni Unite. Dall’8 al 16 marzo, i 35 alunni saranno a New York tra visite guidate nella città e simulazioni di dibattiti. Il progetto è sostenuto dagli sponsor Apm, Banca Macerata e Ibalt srl. "Siamo quasi al traguardo di questo progetto che, per il suo notevole spessore, caratterizza ormai da anni il nostro liceo – afferma la dirigente Angela Fiorillo –. Si arriva alla meta grazie al supporto di tutti, dai docenti alle famiglie, dagli sponsor ai ragazzi. A loro auguro di divertirsi e mostrare a New York tutta la loro preparazione, che sarà sicuramente riconosciuta e apprezzata come negli scorsi anni. Al centro dell’iniziativa c’è un gran fermento e la voglia di imparare, animati da una profonda formazione". Presentato il programma della futura settimana nella Grande Mela, alla presenza delle famiglie e degli studenti partecipanti, questi ultimi hanno poi offerto un piccolo assaggio dei discorsi che terranno nella sala delle Nazioni Unite. "I ragazzi si sono preparati per mesi sugli argomenti proposti, sviluppando ricerche e proponendo soluzioni – spiega la docente di lingua inglese, Francesca Giorgetti –. L’occasione è importantissima anche per socializzare con giovani della loro stessa età e di ogni nazionalità". "L’impegno profuso dalle classi è stato tanto, hanno svolto il lavoro con serietà e dedizione dimostrando di essere delle vere e proprie eccellenze", conclude la docente di lingua inglese, Maria Luisa Violini.