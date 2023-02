I licei fanno il pieno di iscritti Gli istituti tecnici ai minimi

di Franco Veroli

Liceo, mon amour. Gli studenti marchigiani in uscita dalla scuola media hanno scelto, in grande maggioranza, di iscriversi al liceo. Quelli maceratesi di più. Sebbene si tratti delle prime elaborazioni effettuate sulle iscrizioni online dal sistema informativo del ministero dell’Istruzione e del merito, quindi non ancora definitivi, le tendenze sono talmente nette e chiare da non poter essere messe in discussione successivamente. In provincia di Macerata le iscrizioni a un corso liceale rappresentano il 60,5% del totale, percentuale superiore a quella nazionale (57,1%) e a quella regionale (56,7%) ma anche a quella delle altre province delle Marche: Pesaro con il 58,8%, Ascoli con il 56,2%, Ancona con il 53,8% e Fermo con il 53,6%.

In questo contesto, in vetta troviamo il liceo scientifico con il 13,7% delle iscrizioni, seguito a ruota dal liceo scientifico opzione scienze applicate, con il 10,7%. Insieme fanno il 24,4%, al quale bisogna aggiungere un altro 1,5%, dato dalle iscrizioni al liceo scientifico a indirizzo sportivo, per un totale del 25,9%. Al secondo posto, troviamo il liceo delle scienze umane con il 12,1% (7,9% il corso ordinario e 4,2% l’opzione economico sociale). Al terzo posto, con il 10,3% delle iscrizioni, segue il liceo linguistico, mentre il liceo classico si ferma al 6,9% che, comunque, è una percentuale più alta della media nazionale (5,8) e che, nelle Marche è seconda solo a quella di Ascoli (7,4). Il liceo artistico ha trovato il favore del 4,8% degli studenti, mentre per il liceo musicale la percentuale è di appena lo 0,6%.

A questo primato liceale, nella nostra provincia fa da contraltare la più bassa percentuale di iscritti agli istituti tecnici, ferma al 26,3%: in quella di Pesaro è al 27,2%, in quella di Ascoli al 28,9%, in quella di Fermo al 32,1% e in quella di Ancona al 35% (la media regionale è del 30,3%, quella nazionale del 30,9%). L’8,2% ha scelto un corso economico: amministrazione, finanza e marketing (7,5%) e turismo (0,7%). Il 18,1%, invece, ha scelto il settore tecnologico: informatica e telecomunicazioni (4,3%), chimica, materiali e biotecnologie (3,3%), agraria, agroalimentare e agroindustria (2,7%), meccanica, meccatronica, energia (2,3%), costruzioni, ambiente e territorio (2,2%), elettronica ed elettrotecnica (0,7%), trasporti e logistica (0,4%). Infine, il 13,1% degli studenti ha scelto un istituto professionale, dove spiccano gli alberghieri (2,7%). Seguono i corsi di manutenzione e assistenza tecnica (2,4%), industria e artigianato per il made in Italy (2%), servizi commerciali (1,9%), servizi per la sanità e l’assistenza sociale (1,5%), agricoltura e valorizzazione dei prodotti del territorio (1,3%), servizi culturali e dello spettacolo (0,8%), odontotecnico (0,3%), ottico (0,2%).