"I linguaggi del cibo" di Tipicità. Premiato il giornalista Mellone

Il giornalista Rai Angelo Mellone ha ricevuto nella sala consiliare del Comune il premio "I linguaggi del cibo". Organizzata da Tipicità Evo, la premiazione ha visto Mellone ricevere un’opera dell’artista giapponese Hisako Mori, residente a Macerata, ispirata all’opera del violinista marchigiano Marco Santini "Il Cristo delle Marche". Alla premiazione sono intervenuti, oltre al direttore di Tipicità Angelo Serri, il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Laura Laviano. Parcaroli ha sottolineato: "Il daytime delle reti Rai è storicamente il medium che più di tutti ha contribuito a un racconto trasversale del nostro Paese e delle eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche. Il linguaggio del cibo, le cucine e le tradizioni, grazie a questa fascia televisiva, hanno superato campanili e confini regionali e Angelo Mellone ha contributo a dare maggiore forza a questo racconto, moltiplicando i programmi che rientrano sotto il brand di Linea Verde". Mellone ha poi raccontato il suo apporto alle trasmissioni: "Quando ho iniziato il mio percorso volevo rinnovare un programma storico come Linea Verde, che parlava sì di enogastronomia e agricoltura ma doveva essere anche un programma di territorio, storie, memorie, artigianato, famiglie – ha raccontato –. Siamo quindi ripartiti da un focus narrativo che avesse una sceneggiatura e uno storico forte e siamo arrivati al cibo portando direttamente il telespettatore dentro al racconto. È importante ideare programmi che tengano compagnia a chi spesso è da solo e che tengano attaccati allo schermo non con il linguaggio della morbosità ma trasmettendo, agevolmente, contenuti culturali". "Mellone è un interprete importante dei linguaggi del cibo con le sue trasmissioni, Grand Tour, Camper e Linea Verde – ha detto Angelo Serri – non potevamo che assegnare a lui questa prima edizione del premio". "Tipicità Evo, partita tre anni fa, ha l’obiettivo di valorizzare cultura, territorio e tradizione – ha concluso Laviano –. Da un posto di vista legato al cibo, qui abbiamo peculiarità che altri non hanno".