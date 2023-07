"I locali non sono adeguati e funzionali"

Locali inadeguati e collegati male. Il comitato "Filelfo per un campus" di Tolentino, costituito a novembre del 2016, riporta all’attenzione pubblica le criticità dei locali della ex Quadrilatero, come già fatto ad aprile 2022 dopo la manifestazione di protesta proprio per contestare la sede scolastica.

Stigmatizzando "l’inspiegabile chiusura mostrata dalla Provincia nel risolvere almeno in parte gli annosi problemi legati alle sedi dell’istituto di istruzione Filelfo", il comitato fa presente che, "contrariamente a quanto affermato nello scarno comunicato dell’amministrazione provinciale, gli spazi utilizzati nel periodo post sisma nella sede di via Ficili (ex Quadrilatero e altri edifici annessi) non risultano adeguati e funzionali allo svolgimento dell’attività didattica per caratteristiche strutturali e logistiche. Si tratta di locali con una precedente destinazione d’uso commerciale. Inoltre, non consentono l’allestimento di laboratori di tipo inclusivo idonei agli alunni con disabilità, come invece garantito in sede di orientamento, agli iscritti all’anno scolastico 2023-2024. La necessità di raggiungere la sede ex Quadrilatero con un servizio navette (a titolo oneroso per l’amministrazione) dal 2016 comporta un disagio costante per alunni e famiglie, rendendo necessaria la strutturazione di un orario ridotto per consentire agli studenti di utilizzare mezzi pubblici e navette per l’ingresso e l’uscita da scuola. Una riduzione d’orario che, di fatto, incide sul monte ore annuale previsto dal sistema nazionale di istruzione e conseguentemente sul diritto all’istruzione di tutti gli studenti".

"Tale posizione di natura evidentemente politica – conclude il comitato "Filenfo per un campus" - non tiene conto in nessun modo non solo dell’interesse della popolazione scolastica che fa capo alla citta di Tolentino e al suo comprensorio, ma neanche delle risorse, provenienti da tutti i cittadini, che vengono sperperate nei canoni di locazione degli edifici di via Ficili, mentre i locali messi a disposizione dal Comune sono a costo zero".