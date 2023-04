I luoghi della resistenza ripercorsi in bicicletta grazie all’Anpi

Organizzata dalla storica sezione dell’Anpi di Camerino nel mattino di ieri la prima "Passeggiata in biciletta sulle orme della Resistenza" un giro di 22 km percorso con l’aiuto dell’associazione sportiva Avis Frecce azzurre con partenza da Capolapiaggia, frazione luogo del noto e tragico eccidio del 24 giugno 1944 dove persero la vittima ben 59 persone, molte giovani, trucidate dai nazisti per rastrellare le campagne dai partigiani. Il presidente dell’Anpi Mario Mosciatti ha raccontato nelle tappe gli episodi salienti. In viale Leopardi invece la commemorazione in collaborazione tra Comune e Anpi per la deposizione della corona di fiori sul Monumento alla resistenza. Il presidente del consiglio Cesare Pierdominici ha ripercorso con cenni storici la conclusione del secondo conflitto mondiale. Commoventi anche i pensieri portati dai studenti delle scuole con un saluto del sindaco Roberto Lucarelli. Carlo Belardinelli dell’Anpi ha portato le parole della sezione: "Dobbiamo seminare cultura democratica, educare i cittadini alla democrazia, amare la libertà, perseguire la giustizia sociale".

Marco Belardinelli