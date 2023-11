I luoghi più belli resi visitabili anche per i diversamente abili

Tornano gli appuntamenti con ’Marche for all’, il progetto che permette alle persone con disabilità di visitare i percorsi presenti nel territorio, organizzato dall’Ambito territoriale sociale e dalla regione Marche. Gli incontri saranno tutti alle 15 e inizieranno da sabato all’Anello del Parco di Villa Lauri, proseguendo domenica 19 novembre alla riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra, domenica 26 novembre lungo le sponde del Potenza, a Rambona (Pollenza), e l’ultimo, il 2 dicembre, alla Roccaccia di San Lorenzo, Treia. Per facilitare il tutto, all’Infopoint di Macerata, in piazza della Libertà 18, ci saranno degli operatori che forniranno tutte le informazioni necessarie riguardo i siti consultabili per i luoghi accessibili e il servizio di accompagnamento, gratuito, in natura con guide ambientali escursionistiche destinato a turisti diversamente abili e ai loro accompagnatori. I partecipanti con poca mobilità potranno richiedere, prenotando gratuitamente, una carrozzina apposita per le escursioni più complicate, la Joëlette. Sarà possibile inoltre, farsi accompagnare sugli itinerari in date diverse da quelle stabilite, che verranno poi concordate con gli operatori al momento della prenotazione. L’attivazione del servizio dovrà essere fatta con almeno una settimana di anticipo. Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito Marche Active Tourism, oppure, per richieste specifiche e iscrizioni alle escursioni basta scrivere all'indirizzo: accessibile@activetourism.it o chiamare l’Infopoint allo 0733060279.