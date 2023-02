I Maestri del Lavoro incontrano gli alunni

Il Consolato Provinciale di Macerata dei Maestri del Lavoro ha svolto due giornate di formazione nella scuola primaria "Lorenzo Lotto" di via Aldo Moro a Recanati con l’obiettivo di favorire la crescita morale e tecnico-professionale dei giovani e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Nell’iniziativa sono stati coinvolti circa 40 alunni delle classi quarte e quinte a cui è stato proposto di realizzare un’incisione di un disegno su una piccola lastra di rame con un cucchiaino. A spiegare loro la tecnica di lavorazione del rame e assisterli nel lavoro è stato il recanatese Fabio Perticarini, esperto artigiano. Si è poi affrontato il tema della sicurezza, dei corretti comportamenti in ambito domestico, in ambito scolastico e nella frequentazione degli spazi pubblici. Un altro tema trattato, particolarmente interessante, è stato quello dell’utilizzo degli strumenti social di comunicazione e dei fenomeni di cyberbullismo. Alle due giornate hanno partecipato il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro Sandro Rita, il vice Angelo Previati e altri Maestri del Lavoro esperti nelle materie trattate e nella tecnica di comunicazione a ragazzi della scuola primaria. Presente, oltre al dirigente scolastico Ermanno Bracalente, il sindaco che ha voluto sottolineare la vicinanza delle istituzioni ai temi della formazione delle nuove generazioni.