I manifestanti alzano la voce: "Stipendi bassi e tagli alla sanità"

Folla in piazza Cesare Battisti per la giornata di sciopero generale indetta da Cgil e Uil. Numerose le grida di protesta dei cittadini accanto a quelle dei sindacalisti, pronte a rivendicare diritti in ambito di lavoro e salute pubblica. "Siamo qui per contrastare una Finanziaria che non ci soddisfa – parla Ester Merelli, manifestante – che fa tutto tranne che creare ambienti o cambiamenti positivi per il cittadino medio. Anche questo attacco al diritto di sciopero è impensabile: io sciopero da quando ho quattordici anni e un affronto del genere può venire solo da un governo fascista. Non dobbiamo aver paura delle parole. si tratta di un attacco a povertà e democrazia, la sensazione è che siamo tutti addormentati ma bisogna reagire". "Sono qui per manifestare contro i tagli alla sanità pubblica – dice invece Giulia Mencarelli, dell’ufficio vertenze della Cgil di Macerata –, così facendo verrà incentivato il sistema privato ritrovandoci in un’organizzazione come quella americana. Tramite stampa ho letto di un reclamo mosso da un anziano che non riusciva a prendere appuntamento col suo medico curante, una situazione molto grave. Anche gli stipendi dei giovani sono sempre più da precari, con contratti spesso inesistenti, solo apparenti, o part time anche quando si lavora a tempo pieno. Viste le condizioni è normale che i ragazzi scelgano dove andare o rifiutino posti di lavoro, nonostante la difficoltà nel trovarne uno. Siamo in piazza per questo, scegliendo coscientemente di non farci pagare la giornata lavorativa, ma per una giusta causa".

Importante è allora anche la voce di giovani, studenti o neolaureati che si scontrano con le prime incongruenze, instabilità e problematiche del lavoro. Così spiega la studentessa Benedetta Smargiassi: "Ritengo importante far sentire la voce di lavoratori e lavoratrici in erba, che si avvicinano per la prima volta a situazioni lavorative. È importante dimostrare la voglia di riscattare i diritti e le tutele per condizioni lavorative spesso inaccettabili, e che dovrebbero essere evitate da una formulazione di bilancio che sembra invece remarci contro. È una situazione che non va bene". Tra la folla, anche lavoratori che si preoccupano per il loro salario, per il potere d’acquisto che scende inesorabilmente e l’inflazione che sale. "Scendiamo in piazza per la situazione generale del paese, per la politica attuale – interviene Renzo Gonzales, lavoratore di Giessegi di Appignano –. È bene farsi vedere e sentire riempiendo queste manifestazioni e schierandosi anche contro l’invio delle armi nei luoghi di guerra. Il nostro potere d’acquisto è sceso e la situazione diventa difficile; ma vedo che la piazza è piena, quindi si sta muovendo qualcosa, stiamo facendo bene". Continua Alves Rrugjia, dipendente della Omet Presse: "Sono qui su invito dei sindacati, condivido gli ideali proposti e ho deciso di partecipare. È bello vedere in quanti si battono per gli stessi interessi, per i diritti riguardanti la nostra salute e il lavoro. Dobbiamo mantenere i passi avanti già fatti, poi andare avanti".