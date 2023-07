I matrimoni e l’amore di una volta in mostra

di Giorgio Giannaccini

Un tuffo nel passato di Porto Recanati, ripercorrendo la storia e le usanze dei matrimoni di una volta, e cioè quelli che vanno dai primi del Novecento fino agli anni Sessanta. Ma questo con un occhio puntato anche sui personaggi e sugli antichi mestieri che oggi non ci sono più. Così si può riassumere la mostra fotografica "C’era una volta...", curata dal centro sociale per la terza età "Anni d’Argento", e allestita da qualche giorno nella palestra Diaz, che fino a domani sarà ancora visitabile. "Parliamo di ben 220 scatti d’epoca – spiega il presidente di ‘Anni d’Argento’ Mauro Cittadini, accompagnato dal presidente onorario Giuseppe Torregiani –. Una delle chicche è la foto del primo matrimonio celebrato in città tra Washington Bianchi e la contessa Marietta Lucangeli nel 1900, sette anni dopo l’indipendenza di Porto Recanati". Ma soprattutto gli scatti nascondono antiche usanze. "La festa di matrimonio aveva un cerimoniale ben preciso – illustra Cittadini –. Lo sposo partiva da casa sua, sotto braccio con la madre, e veniva seguito dal corteo di parenti e amici per poi recarsi a casa della sposa. A sua volta, lei lo aspettava accompagnata dal padre e da un corteo sempre di amici e parenti. Così i due gruppi, con centinaia di persone, si fondevano per recarsi in direzione della chiesa. Non solo, al termine della messa veniva lanciati confetti e monetine, tant’è che si possono vedere nella confusione i bambini chinati a terra a caccia dei dolcetti. Un’altra particolarità – aggiunge ancora Cittadini – è che i matrimoni si sono svolti sempre in chiesa, o al Preziosissimo Sangue o in quella di San Giovanni Battisti, e rigorosamente d’inverno, come si può notare dalle giacche pesanti. Anzi, il primo matrimonio in municipio risale al 1955. Altra particolarità: tutte le spose indossavano il velo e una coroncina in testa". Nella mostra c’è pure spazio per gli artigiani di una volta: "Ad esempio alcune del 1959 che immortalano il famoso sarto Pino Campolo, poi altre del falegname Giuseppe Bartolini, del pescatore Carlo Castellani e del coltivatore Francesco Romagnoli. Erano questi i mestieri più diffusi in città. Mentre altre immagini si vedono le operazioni di trebbiatura nell’azienda agricola dei conti Lucangeli. Un grande lavoro, questo, che ha visto l’aiuto di Pina Zaccari, Sandro Antognini ed Ettore Cappella, che sono andati porta a porta prendendo gli scatti. Ci ha impegnato tutto l’inverno, perché le abbiamo scannerizzate e stampate in dimensioni più grandi".